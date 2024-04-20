Уфа, 20 апреля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В Башкирии из-за аномальной жары начались лесные пожары. Первое возгорание в Абзелиловском районе зарегистрировали 20 апреля, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Площадь при обнаружении 0,47 га. Расстояние до ближайшего населённого пункта Муракаево — 6 км. В 17:05 пожар ликвидирован на площади 0,5 га», — сообщило ведомство.

Пожар начался в 14:00 (12:00 мск). К тушению привлекли 10 человек и одну единицу техники. По данным МЧС, в республике сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов выше нормы.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Хасанском округе Приморья местные жители сняли на видео, как стадо оленей спасается бегством из горящего леса неподалёку от нацпарка «Земля леопарда». В тушении задействовали 150 специалистов и 24 единицы техники, общая площадь природных пожаров в Приморье составила 2126 га. На тот момент, по информации правительства региона, огонь локализовали.