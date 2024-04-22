Москва, 22 апреля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Около двух миллионов раз молодые предприниматели пользовались сервисами Цифровой платформы МСП.РФ с момента ее создания. Об этом сообщил во время форума молодых предпринимателей «Создай наше» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство

«За два с небольшим года с момента создания Цифровой платформы она стала удобным и полезным инструментом для предпринимателей», — отметил Александр Исаевич. Сервисы платформы касаются всех жизненных этапов бизнеса, начиная с решения открыть своё дело. «Анализ аудитории и ее действий на МСП.РФ показал, что молодые предприниматели пользовались сервисами Цифровой платформы более двух миллионов раз», — добавил генеральный директор Корпорации МСП.

Он напомнил, что на МСП.РФ для начинающих свое дело есть специальные сервисы, которые упрощают старт бизнеса и помогают решить многие вопросы в онлайн-формате. К ним было совершено почти 33 тыс. обращений от пользователей в возрасте до 35 лет. Почти половина всех обращений пришлась на помощь в выборе организационно-правовой формы, примерно каждое десятое — на получение электронной подписи.

«Молодежь — это драйвер сектора МСП. От того, насколько простым будет для них начало собственного дела, какую поддержку и как быстро они могут получить от государства, во многом зависят их желание быть предпринимателями и успех в бизнесе», — подчеркнул Александр Исаевич. По его данным, сегодня Цифровая платформа предлагает более 30 онлайн-сервисов, предназначенных в том числе и для быстрого и удобного начала своего дела. «К середине лета мы планируем завершить интеграцию с порталом финансовой поддержки Минфина. Это позволит включить в механизм адресного подбора мер на МСП.РФ информацию о доступных субсидиях и грантах всех федеральных ведомств», — заключил Александр Исаевич.

Напомним, сервисы Цифровой платформы МСП.РФ стали доступны представителям малого и среднего бизнеса с февраля 2022 года. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития.