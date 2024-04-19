Москва, 19 апреля, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Опытные журналисты выступили перед посетителями международной выставки-форума «Россия», где состоялся День медиа.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Алла Данько

Почетным гостем стала диктор Центрального телевидения, советская и российская телеведущая Алла Данько. Участники мастер-класса в павильоне компании «Роснефть» учились держаться перед камерой и осваивали дикторские приемы. Данько поделилась секретами публичных выступлений и подчеркнула, что уверенная грамотная речь важна для каждого современного человека.

О работе в СМИ рассказали креативный продюсер «Телеканала 360» Виктор Абрамян, ведущая телеканала «Мир» Гузель Камаева и главный редактор журнала «Думай» Андрей Виньков.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Виктор Абрамян

Слушателями лекций и мастер-классов были не только гости выставки, но и региональные журналисты, корреспонденты отраслевых изданий, студенты-первокурсники факультета журналистики РГГУ. Завершился День медиа викторинами об истории отечественной прессы и современных телепрограммах. Победители получили памятные призы от компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Слушатели лекций и мастер-классов

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.