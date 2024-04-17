Москва, 17 апреля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. МегаФон расширил возможности голосового помощника — Елены, которому доверено общение с клиентами компании. После замены речевых технологий на решение SaluteSpeech от SberDevices процент распознавания речи Еленой увеличился до 95%.

МегаФон Способности виртуального помощника МегаФона приблизились к человеческим

С учетом условий коммуникации (например, на фоне могут быть посторонние шумы, а клиенты могут произносить термины и названия продуктов по-разному) такой уровень понимания приближается к когнитивным способностям человека.

Усовершенствованная система синтеза речи позволит управлять ударениями, интонациями, темпом, смысловыми акцентами и эмоциональной окраской информации Елены. Тесты показали, что с новым функционалом уровень лояльности клиентов повысился на 3,5 процентного пункта.

Помощник Елена общается с клиентами, обращающимися в контактный центр МегаФона. Система способна ответить практически на любые вопросы относительно обслуживания, расчетов, может подключать и отключать услуги, давать справочную информацию.

Модель SaluteSpeech была специально дообучена под особенности лексики мобильного оператора, чтобы ассистент мог лучше распознавать запросы клиентов. Кроме того, Елена получила уникальный голос из каталога SaluteSpeech YourVoice.

По словам коммерческого директора МегаФона Дмитрия Рудских, Елена всегда была эмпатичной и могла для каждой ситуации находить нужные слова в диалоге с клиентами. «В компании последовательно развивали и дополняли способности Елены, чтобы она звучала человечнее и говорила собственным голосом, и при этом решала вопросы быстро и просто», — добавил Рудских.

freepik.com Способности виртуального помощника МегаФона приблизились к человеческим

«Мы очень рады, что абоненты МегаФона уже в первые недели после внедрения технологий SaluteSpeech оценили положительные изменения в общении с Еленой», — прокомментировал Денис Филиппов, CEO SberDevices. Он убежден, что реализованный проект только начало технологического партнёрства с МегаФоном. По его словам, платформа SaluteSpeech — надежный фундамент для долгосрочного развития сервисов на основе самых современных разработок в области искусственного интеллекта. «Решение всё время развивается и открывает перед бизнесом всё больше новых возможностей. Например, уже сейчас можно оценивать эмоции во время диалога, отслеживать уровень удовлетворенности клиентов и выявлять множество других речевых характеристик, чтобы повысить уровень клиентского сервиса», — сказал Денис Филиппов.