«Единая Россия» во второй раз проведет летний спортмарафон «Сила России»
Херсон, 16 апреля, 2024, 22:35 — ИА Регнум. «Единая Россия» объявила о начале подготовки ко второму летнему всероссийскому спортивному марафону «Сила России» в ходе видеоконференции с регионами и сторонниками. События под его эгидой запланированы на период с 1 июня по 10 августа.
Глава центрального совета сторонников партии, депутат Госдумы Ольга Занко сообщила, что мероприятия марафона будут проводиться во время летних праздников, таких как День защиты детей, День семьи и других. Соответственно акцент мероприятий будет ставиться на конкретные темы. Для семей будут организованы спортивные фестивали, тренировки с чемпионами, а также соревнования по командным видам спорта. Об этом пишет mkset.ru.
По словам Занко, каждый регион может дополнить свою программу традиционными национальными спортивными играми. Она также напомнила, что в зимнем марафоне приняли участие более 200 тысяч человек, включая студентов, родителей и родственников военнослужащих. Для них было организовано почти пять тысяч тренировок, а в подготовку мероприятий были вовлечены более трех тысяч некоммерческих организаций.
Были проведены лыжные выходные, неделя катания на коньках, мероприятия по женскому здоровью, а также семейная спортивная Масленица. Больше всего участников собрали Московская, Свердловская, Нижегородская области, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.
Председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин заявил, что спорт всегда востребован и партия старается сделать его доступнее. По его мнению, такие проекты должны продолжаться, так как, популяризируя спорт и здоровый образ жизни среди молодежи, мы укрепляем нашу страну, сообщает сайт партии ER.RU.
«Для новых регионов подключение к всероссийскому марафону «Сила России» — это возможность не только поднять спортивную активность среди детей и молодежи региона, но и увеличить их активность, замотивировать в том числе привлечением к таким мероприятиям именитых спортсменов, — заявил депутат Херсонской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» в Херсонской области Евгений Кузьмин. — В зимнем марафоне Херсонская область принимала участие впервые. Пока нам удалось провести только открытые тренировки по боксу и несколько небольших футбольных турниров. К Международному женскому дню «Женское движение «Единой России» в Херсонской области провело праздничное спортивное мероприятие. Прошли четыре мастер-класса по аэробике, чирлидингу, лечебной физкультуре и боксу. Последний провел заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Павел Ищенко. В конце праздника участниц наградили призами от «Единой России» и фонда «Наш спорт». В мастер-классах от чемпионов депутат Херсонской областной думы Оксана Мороз участвовала вместе со своими коллегами по женскому движению. К лету мы подготовимся основательнее. В регионе появляются новые спортивные клубы, открываются секции. Совсем недавно к нам привозили наши друзья из проекта «Русский Донбасс» чемпионов мира и Европы по единоборствам. Есть планы организовывать турниры по самбо, а ещё большой интерес в нашей области есть к футболу — свидетельство тому межрайонный турнир по этому командному виду спорта, в котором приняли участие команды не только из местных любителей игры с мячом, но и военные, полиция. Спорт нас объединяет, спорт стирает границы, и, конечно, без спорта сложно представить здоровое будущее Херсонской области».