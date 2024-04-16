Херсон, 16 апреля, 2024, 22:35 — ИА Регнум. «Единая Россия» объявила о начале подготовки ко второму летнему всероссийскому спортивному марафону «Сила России» в ходе видеоконференции с регионами и сторонниками. События под его эгидой запланированы на период с 1 июня по 10 августа.

ER.ru «Единая Россия» во второй раз проведет летний спортмарафон «Сила России»

Глава центрального совета сторонников партии, депутат Госдумы Ольга Занко сообщила, что мероприятия марафона будут проводиться во время летних праздников, таких как День защиты детей, День семьи и других. Соответственно акцент мероприятий будет ставиться на конкретные темы. Для семей будут организованы спортивные фестивали, тренировки с чемпионами, а также соревнования по командным видам спорта. Об этом пишет mkset.ru.

ER.ru «Единая Россия» во второй раз проведет летний спортмарафон «Сила России»

По словам Занко, каждый регион может дополнить свою программу традиционными национальными спортивными играми. Она также напомнила, что в зимнем марафоне приняли участие более 200 тысяч человек, включая студентов, родителей и родственников военнослужащих. Для них было организовано почти пять тысяч тренировок, а в подготовку мероприятий были вовлечены более трех тысяч некоммерческих организаций.

ER.ru «Единая Россия» во второй раз проведет летний спортмарафон «Сила России»

Были проведены лыжные выходные, неделя катания на коньках, мероприятия по женскому здоровью, а также семейная спортивная Масленица. Больше всего участников собрали Московская, Свердловская, Нижегородская области, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.

ER.ru «Единая Россия» во второй раз проведет летний спортмарафон «Сила России»

Председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин заявил, что спорт всегда востребован и партия старается сделать его доступнее. По его мнению, такие проекты должны продолжаться, так как, популяризируя спорт и здоровый образ жизни среди молодежи, мы укрепляем нашу страну, сообщает сайт партии ER.RU.

ER.ru «Единая Россия» во второй раз проведет летний спортмарафон «Сила России»

«Для новых регионов подключение к всероссийскому марафону «Сила России» — это возможность не только поднять спортивную активность среди детей и молодежи региона, но и увеличить их активность, замотивировать в том числе привлечением к таким мероприятиям именитых спортсменов, — заявил депутат Херсонской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» в Херсонской области Евгений Кузьмин. — В зимнем марафоне Херсонская область принимала участие впервые. Пока нам удалось провести только открытые тренировки по боксу и несколько небольших футбольных турниров. К Международному женскому дню «Женское движение «Единой России» в Херсонской области провело праздничное спортивное мероприятие. Прошли четыре мастер-класса по аэробике, чирлидингу, лечебной физкультуре и боксу. Последний провел заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Павел Ищенко. В конце праздника участниц наградили призами от «Единой России» и фонда «Наш спорт». В мастер-классах от чемпионов депутат Херсонской областной думы Оксана Мороз участвовала вместе со своими коллегами по женскому движению. К лету мы подготовимся основательнее. В регионе появляются новые спортивные клубы, открываются секции. Совсем недавно к нам привозили наши друзья из проекта «Русский Донбасс» чемпионов мира и Европы по единоборствам. Есть планы организовывать турниры по самбо, а ещё большой интерес в нашей области есть к футболу — свидетельство тому межрайонный турнир по этому командному виду спорта, в котором приняли участие команды не только из местных любителей игры с мячом, но и военные, полиция. Спорт нас объединяет, спорт стирает границы, и, конечно, без спорта сложно представить здоровое будущее Херсонской области».