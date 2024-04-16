Второй летний всероссийский марафон «Сила России» пройдет при поддержке ЕР
Мелитополь, 16 апреля, 2024, 20:18 — ИА Регнум. «Единая Россия» на видео-конференц-связи с регионами и советами сторонников объявила о начале подготовки ко второму летнему всероссийскому спортивному марафону «Сила России». Мероприятия марафона стартуют 1 июня и будут проходить до 10 августа — Дня физкультурника.
По словам председателя центрального совета сторонников партии, депутата Государственной думы Ольги Занко, мероприятия данного марафона решено было сделать тематическими. Их проведение будет приурочено к ряду летних праздников, таких как День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности, День физкультурника. Уже традиционными станут спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Субъекты РФ имеют возможность разнообразить программу, сделав акцент на традиционных национальных спортивных играх, пишет mkset.ru.
Занко также отметила, что в рамках проведения зимнего марафона ЕР и советы сторонников партии смогли организовать около пяти тысяч тренировок, к которым присоединились свыше 200 тысяч россиян из всех регионов.
По её словам, в зимнем всероссийском спортивном марафоне «Сила России» приняли участие родители с детьми, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и участников военной спецоперации. Также стоит отметить, что более трех тысяч некоммерческих организаций были задействованы в организации марафона.
Мероприятия проводились в несколько этапов. Речь идет о лыжных выходных, неделе спорта на коньках, неделе женского здоровья, семейной спортивной Масленице. Как сообщает сайт ER.RU, максимальное число участников спортивных мероприятий было зафиксировано в Подмосковье, Свердловской и Нижегородской областях, Башкирии и Петербурге.
Председатель организационного комитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин подчеркнул, что спорт всегда остается актуальным и его нужно сделать доступным каждому. Следует продолжать такие инициативы, так как они помогают приобщить к здоровому образу жизни молодежь и укрепляют страну.
«Запорожская область только подключается к всероссийскому марафону «Сила России» и активно примет участие в летнем этапе марафона. В рамках инициативы именитые спортсмены проведут мастер-классы по всей стране, и наша область не станет исключением, — заявил депутат Мелитопольского городского совета, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Антон Лукоянов. — Мы уже прорабатываем возможность участия известных спортсменов в мероприятиях в Запорожской области. С их помощью планируется привлечь детей не только к спорту, но и к зарядке. Это возможность прийти на дворовые площадки и стадионы, провести совместно общефизические упражнения, зарядиться здоровьем и хорошим настроением. Под руководством именитых спортсменов и опытных тренеров жители городов и районов получат возможность сделать гимнастику на свежем воздухе и принять участие в других спортивных мероприятиях. Всероссийский спортивный марафон «Сила России» ежегодно организуют сторонники партии «Единая Россия» совместно с Минспортом, ДОСААФ и спортивными федерациями».