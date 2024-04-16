Мелитополь, 16 апреля, 2024, 20:18 — ИА Регнум. «Единая Россия» на видео-конференц-связи с регионами и советами сторонников объявила о начале подготовки ко второму летнему всероссийскому спортивному марафону «Сила России». Мероприятия марафона стартуют 1 июня и будут проходить до 10 августа — Дня физкультурника.

ER.ru Второй летний всероссийский марафон «Сила России» пройдет при поддержке ЕР

По словам председателя центрального совета сторонников партии, депутата Государственной думы Ольги Занко, мероприятия данного марафона решено было сделать тематическими. Их проведение будет приурочено к ряду летних праздников, таких как День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности, День физкультурника. Уже традиционными станут спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Субъекты РФ имеют возможность разнообразить программу, сделав акцент на традиционных национальных спортивных играх, пишет mkset.ru.

ER.ru Второй летний всероссийский марафон «Сила России» пройдет при поддержке ЕР

Занко также отметила, что в рамках проведения зимнего марафона ЕР и советы сторонников партии смогли организовать около пяти тысяч тренировок, к которым присоединились свыше 200 тысяч россиян из всех регионов.

ER.ru Второй летний всероссийский марафон «Сила России» пройдет при поддержке ЕР

По её словам, в зимнем всероссийском спортивном марафоне «Сила России» приняли участие родители с детьми, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и участников военной спецоперации. Также стоит отметить, что более трех тысяч некоммерческих организаций были задействованы в организации марафона.

ER.ru Второй летний всероссийский марафон «Сила России» пройдет при поддержке ЕР

Мероприятия проводились в несколько этапов. Речь идет о лыжных выходных, неделе спорта на коньках, неделе женского здоровья, семейной спортивной Масленице. Как сообщает сайт ER.RU, максимальное число участников спортивных мероприятий было зафиксировано в Подмосковье, Свердловской и Нижегородской областях, Башкирии и Петербурге.

ER.ru Второй летний всероссийский марафон «Сила России» пройдет при поддержке ЕР

Председатель организационного комитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин подчеркнул, что спорт всегда остается актуальным и его нужно сделать доступным каждому. Следует продолжать такие инициативы, так как они помогают приобщить к здоровому образу жизни молодежь и укрепляют страну.

ER.ru Второй летний всероссийский марафон «Сила России» пройдет при поддержке ЕР

«Запорожская область только подключается к всероссийскому марафону «Сила России» и активно примет участие в летнем этапе марафона. В рамках инициативы именитые спортсмены проведут мастер-классы по всей стране, и наша область не станет исключением, — заявил депутат Мелитопольского городского совета, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Антон Лукоянов. — Мы уже прорабатываем возможность участия известных спортсменов в мероприятиях в Запорожской области. С их помощью планируется привлечь детей не только к спорту, но и к зарядке. Это возможность прийти на дворовые площадки и стадионы, провести совместно общефизические упражнения, зарядиться здоровьем и хорошим настроением. Под руководством именитых спортсменов и опытных тренеров жители городов и районов получат возможность сделать гимнастику на свежем воздухе и принять участие в других спортивных мероприятиях. Всероссийский спортивный марафон «Сила России» ежегодно организуют сторонники партии «Единая Россия» совместно с Минспортом, ДОСААФ и спортивными федерациями».

ER.ru Второй летний всероссийский марафон «Сила России» пройдет при поддержке ЕР