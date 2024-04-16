Москва, 16 апреля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Российский агропромышленный комплекс с начала года приобрел 2,65 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) с учетом накопленных ресурсов, сообщили в Минсельхозе. Таким образом, российские производители минеральных удобрений к середине апреля уже наполовину обеспечили прогнозный объем приобретения АПК на весь 2024 год.

Александр Погожев ИА REGNUM Внесение минеральных удобрений

Сегодня Россия — единственная страна в мире, полностью обеспечивающая себя удобрениями собственного производства и поставляющая их за рубеж. Притом что потребление удобрений российскими аграриями неуклонно растет, отечественные производители минеральных удобрений полностью справляются с вызовом. За 15 лет деятельности Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) отечественные мощности по производству минудобрений выросли в полтора раза и достигли 29,4 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ). Потребление удобрений в российском АПК увеличилось более чем в два с половиной раза и в прошлом году достигло 6,1 млн тонн в действующем веществе (с учетом накопленных ресурсов).

Лидером по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев, по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), остаётся группа «ФосАгро». По итогам 2023 года крупнейшая в России сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», входящая в состав агрохимического холдинга, увеличила поставки на внутренний рынок на 12% — до 3,3 млн тонн.

По словам генерального директора ПАО «ФосАгро» Михаила Рыбникова, уверенные темпы роста — результат стратегии компании, направленной на прямую работу с потребителями и инвестиции в инфраструктуру.

«За последние пять лет мы вложили в развитие сети более 4 млрд рублей, за это время количество центров дистрибуции увеличилось с 19 до 34, а суммарная ёмкость логистических комплексов сети превысила 850 тыс. тонн. Услугами сети пользуются более 15 тыс. сельхозтоваропроизводителей — от Калининграда до Камчатки. Важно, что это не только крупнейшие агрохолдинги и крупные сельхозпредприятия, но и средние хозяйства и небольшие фермеры», — отметил Михаил Рыбников.