Владивосток, 16 апреля, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Две женщины погибли, ребёнок получил сильные ожоги при пожаре в частном двухквартирном доме в Приморском крае. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Возгорание произошло утром 16 апреля, в квартире частного двухквартирного дома на улице Свердлова в Дальнеречинске. В результате пожара погибли женщины, 1965 и 2002 годов рождения.

В квартире находились также двое малолетних детей. Девочка 2015 года рождения госпитализирована с ожогами, мальчик 2017 года рождения не пострадал. Состояние здоровья девочки не уточняется.

Дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину возгорания. Дальнереченская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств пожара.

Ранее ИА Регнум сообщало, что СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырех детей и их родителей при пожаре в подмосковном Воскресенске. Устанавливаются причины и очаг возгорания, назначены экспертизы.

Жилой дом загорелся на улице Спортивной посёлка Фосфоритный в городском округе Воскресенск Московской области ночью 8 апреля. До прибытия первых спасателей огонь охватил всю площадь одноэтажного деревянно-щитового дома — 150 кв. метров. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили погибшими ребёнка и женщину. Затем были найдены тела ещё троих детей и мужчины.