Москва, 16 апреля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Эксперты компании проанализировали транспортную доступность 55 апарт-комплексов столицы, в которых сейчас идут открытые продажи. Суммарно в них представлено 19,2 тыс. лотов на 963 тыс. кв. м. На расстоянии не более пяти минут пешком до ТПУ, станций МЦД и метро расположено 13 проектов. И только в четырех из них есть блоки с сервисными апартаментами по типу апарт-отелей — 2314 лотов на 91 тыс. кв. м.

Пресс-служба группы «Аквилон Москва» Проект «Аквилон SIGNAL»

Новый МФК от группы «Аквилон» в Москве — «Аквилон SIGNAL» — строится всего в двух минутах от станций МЦК и метро «Владыкино». На него приходится 33% предложения сервисных апартаментов с лучшей транспортной доступностью в столице — 758 гостиничных номеров с программами доходности для собственников: гарантированная и по котловому методу.

Из комплекса за 30 минут можно будет добраться до главных культурных локаций. В пешей доступности находятся Главный ботанический сад РАН и парк «Отрада» в долине реки Лихоборки. Из окон будут открываться панорамные виды на Ботанический сад и Останкинскую телебашню.

Всего в проекте запланированы четыре стильные устремленные вверх башни на ступенчатом стилобате на 1699 апартаментов, и т.ч. с собственными террасами. В корпусах 1 и 2 запроектирован 941 лот с отделкой white box для постоянного проживания. В закрытом дворе «без машин» резидентам будет удобно работать на свежем воздухе и проводить время с семьей. Благоустройство территории гармонично продолжат стильные лобби. Комфорт и безопасность в режиме 24/7 будут обеспечивать консьерж-сервис и служба охраны.

Пресс-служба группы «Аквилон Москва» Проект «Аквилон SIGNAL»

Корпуса 3 и 4 будут представлять собой 4-звездочный апарт-отель. Управлять номерным фондом и обслуживать его будет собственная управляющая компания. В апартаментах будет выполнена чистовая отделка, установлена мебель и бытовая техника. На первом этаже разместится гранд-лобби с комфортной зоной ожидания для работы и нетворкинга. Запланированы также коворкинг, бар, лаундж-зоны, фитнес-центр, зал с переговорными, ресторан и wi-fi на всей территории отеля.

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