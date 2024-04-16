Москва, 16 апреля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Корпорация МСП совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) проведет форум молодых предпринимателей «Создай наше». Мероприятие состоится 22 апреля на площадке центра событий РБК в Москве. Своим опытом с участниками поделятся представители сейлз-хауса «Газпром-медиа», «Тинькофф Банка», «Якова и Партнёров» и других успешных компаний.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

В рамках форума пройдёт пленарная дискуссия «Развитие и поддержка молодёжного предпринимательства в России». Также для участников проведут встречи с успешными представителями бизнеса, питчинги и деловые сессии.

На площадке форума будет действовать специальная зона для консультаций начинающих и действующих предпринимателей. Ответы на вопросы посетителей дадут представители корпорации МСП, «МСП Банка», «Росмолодежи. Бизнес», Агентства стратегических инициатив, Фонда содействия инновациям, Российской ассоциации франчайзинга. Они помогут всем желающим разобраться с получением грантов, льготных кредитов, арендой помещений по минимальной ставке, выбором франшизы и т.д. Там же можно будет получить подробную консультацию и оформить заявки на необходимую господдержку.

Кроме того, во время форума состоится церемония награждения победителей конкурса молодёжного предпринимательства «Создай наше». Его проводили совместно корпорация МСП и Агентство стратегических инициатив. Победителям конкурса вручат приглашения в специальную акселерационную программу корпорации МСП. Также они получат грант фонда «Молодёжная предпринимательская инициатива» на миллион рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании.