Владимир, 13 апреля, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Мужчина, который пытался поджечь правительство Владимирской области с помощью коктейлей Молотова, предположительно, был под влиянием мошенников с Украины, сообщил 13 апреля губернатор региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Во избежание инсинуаций и распространения неправдивой информации поясню: по предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО), и мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник, целью было совершение провокации против органов власти в целом», — написал он.

Авдеев уточнил, что мошенники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов. Он предположил, что мог быть реализован сценарий, подобный тому, который имел место в истории с женщиной, бросившей ёмкость с зажигательной смесью в здание военкомата.

«Сначала мошенники провоцируют человека взять неподъёмный кредит, а потом обещают списание долга за поджог административного здания», — пояснил глава региона.

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Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба правительства региона информировала, что возле здания правительства Владимирской области задержали мужчину, который пытался бросить баллончик с горючей жидкостью. Злоумышленник был задержан, никто не пострадал. Согласно данным Telegram-канала «112», возле здания загорелся автомобиль одной из сотрудниц администрации.

В июне 2023 года чиновница из Владимира Жанна Романовская в камуфляжной одежде подъехала на машине к зданию военкомата и бросила в него три бутылки с коктейлем Молотова. Ворота загорелись, но их быстро потушили полицейские. Позднее суд отправил её в СИЗО, на заседании суда Романовская признала вину и раскаялась.

Она работала начальником отдела финансирования министерства архитектуры и строительства Владимирской области. Сообщалось, что к совершению противоправных действий 55-летнюю чиновницу подтолкнули мошенники. Они выманили у неё более 3 млн рублей, которые она занимала у знакомых и коллег. За поджог военкомата злоумышленники обещали вернуть средства.