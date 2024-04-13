Казань, 13 апреля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. В Татарстане произошло столкновение двух грузовых паромов на Волге. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«По предварительным данным, 13 апреля в вечернее время, на реке Волга вблизи села Верхний Услон произошло столкновение двух грузовых паромов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура начала проверку соблюдения требований о безопасности судовождения. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта на Сахалине паром на переправе Ванино — Холмск столкнулся со льдиной и получил повреждение. Авария произошла через 1,5 часа после выхода парома из порта Ванино. Судно двигалось в сложных ледовых условиях. На борту парома в момент повреждения находились 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Пострадавших в результате ЧП нет, у судна повреждено рулевое устройство.