Москва, 13 апреля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Причиной смерти оперной певицы и преподавателя вокала Майи Пушкиной, которая является потомком русского поэта Александра Пушкина, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщил 13 апреля источник ИА Регнум.

Социальные сети Майя Пушкина

«Причиной смерти Майи Пушкиной стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Пушкиной, потомка великого русского поэта по линии его младшего брата Льва, стало известно 13 апреля. Она скончалась 10 апреля на 86-м году жизни. В последнее время женщина уже не могла ходить и была прикована к постели. О смерти певицы в полицию сообщили её родственники.

Несколько месяцев назад она лежала в отделении паллиативной помощи и до последнего не хотела ложиться в больницу, но её всё-таки уговорили. У неё прогрессировала деменция. В итоге она настояла на том, чтобы её забрали домой, чтобы там тихо уйти.

Майя Марковна Пушкина родилась 13 мая 1938 года. Она была оперной и камерной певицей, педагогом вокала, регентом (руководителем) церковного хора. О своём родстве с поэтом она узнала уже в зрелом возрасте.

Их семья была родственниками Александра Сергеевича Пушкина по линии его младшего брата Льва Сергеевича, который также известен как его литературный секретарь. Лев Пушкин выполнял поручения брата, когда тот находился в ссылке на юге России. Он занимался его издательскими, литературными и личными делами, поддерживая связь с помощью многочисленных писем.