Щёлково, Московская область, 12 апреля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. В Московской области неизвестный напал на женщин и вылил им в лицо кислоту. Об этом 12 апреля сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

Инциденты произошли в Монино. Мужчина подходил к женщинам со спины и выливал в лицо кислоту. Известно как минимум о двух пострадавших: у одной из них ожог глаз, у второй ожоги на ноге, лице и роговице глаза.

Пострадавших госпитализировали в Щёлковскую больницу. Полиция начала проверку, нападавший до сих пор остаётся на свободе.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, вооружённый ножом мужчина напал на сотрудников полиции в центре Уфы. Полицейские обратили внимание на странного молодого человека, который ходил кругами. В руках у него был нож. Когда к мужчине приблизились, он стал наносить ранения полицейским и самому себе. Правоохранители применили табельное оружие для задержания злоумышленника. Его доставили в больницу с ранением. Пострадали два полицейских, одному из них потребовалась госпитализация. Предположительно, мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.