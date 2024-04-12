Москва, 12 апреля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. «Академия Мосинжпроект» совместно с экспертами департамента проектного контроля АО «Мосинжпроект» провели форум «Сообщество практиков» на тему проектного контроля, выбора контрактной стратегии и командной работы при реализации строительных проектов. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

АО «Мосинжпроект» «Академия Мосинжпроект» провела форум «Сообщество практиков»

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

«Тема проектного контроля — ключевая для эффективной работы холдинга «Мосинжпроект». Только совершенствуя взаимодействие руководителей строительства и инженеров календарно-сетевого планирования, мы можем успешно выполнять наши задачи по реализации проектов», — сообщил Юрий Кравцов.

По его словам, за время работы над ключевыми градостроительными проектами столицы специалистами холдинга накоплен обширный профессиональный опыт в сфере управления проектами, которым они поделились с руководителями и профильными специалистами дочерних и подрядных организаций.

«Эффективная координация всех участников строительного процесса, а также надлежащий контроль за ходом выполнения работ — залог успеха осуществления любого проекта. Холдинг уделяет особое внимание развитию навыков и повышению компетенций сотрудников компании и подрядных организаций в этом направлении», — подчеркнул Юрий Кравцов.

В рамках мероприятия эксперты департамента проектного контроля «Мосинжпроекта» рассказали об основных инструментах управления проектами, контрактной стратегии и системе определения доступного фронта строительно-монтажных работ. Для участников была проведена деловая игра, разработанная сотрудниками департамента, в ходе которой команды прошли все этапы реализации проекта — от определения стратегии до прохождения контроля качества и сдачи объекта.

Как уточнил заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по кадровой политике Григорий Мазитов, основной акцент в образовательных программах «Академии Мосинжпроект» делается на практико-ориентированный подход, направленный на формирование у руководящих строительством сотрудников практических навыков, которые они смогут применить в дальнейшей работе.

«Так, игровая форма позволила отработать полученные знания по проектному контролю и решить основные задачи, с которыми сталкиваются руководители проектов — распределение ролей в команде, финансовое планирование, контрактация, обеспечение должного качества производства работ», — пояснил Григорий Мазитов и добавил, что внедрение в образовательный процесс игровых практик повышает объем усвоенного материала и формирует мотивацию к дальнейшему применению полученных знаний.

Высоко оценил проведенную игру заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по экономике и финансам Дмитрий Чиркин.

«Благодаря игровому элементу участники поняли, что успешная реализация проектов в установленные сроки с максимально положительным балансом бюджета зависит от эффективного управления командой, выбранной контрактной стратегии и грамотного распределения ролей», — отметил Дмитрий Чиркин.

По его словам, использование данной игровой формы позволяет слушателям самостоятельно выбрать оптимальную стратегию реализации проекта, своевременно осуществлять оперативную контрактацию и планировать финансы, а также отработать другие аспекты управления проектом.

Напомним, форумы «Сообщество практиков» объединяют на своей площадке сотрудников «Мосинжпроекта», дочерних и подрядных организаций для совместной разработки новых подходов к выполнению стоящих перед ними задач, а также формирования отраслевого экспертного сообщества и обмена передовым опытом.

«Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых объектов московского метро. С участием специалистов компании ведется развитие улично-дорожной сети столицы, строительство и реконструкция уникальных знаковых объектов Москвы, а также холдинг является оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов. При проектировании и строительстве сотрудниками холдинга применяются цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое строительное оборудование.

Реклама. АО «Мосинжпроект». Erid: LjN8KKnne