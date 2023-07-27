Москва, 12 апреля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про декадентский хлеб, урожай полевой рыбы, штраф водителю за ковыряние в носу и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

(сс) Savithri Singh Серые журавли

Центральный федеральный округ

В подмосковных Химках мужчина припарковал «Порше», прицепив колесо цепью к столбу. Не очень понятно зачем. «Типичные Химки» советуют еще и фары цепями закреплять, на всякий случай.

Рядом с подмосковным Чеховым спасли мужчину, застрявшего на дереве. «Москва сейчас» передает, что 50-летний житель села Новый Быт забрался на самый верх дерева, чтобы подпилить сухую ветвь. Подпилил, а она упала на лестницу и ее сломала. Спуститься мужчина уже не смог. Сосед заметил бедолагу и вызвал спасателей.

В Липецке задержали 63-летнюю карманницу, которая украла у другой пенсионерки кошелек на рынке. «Весь Липецк» пишет, что преступница могла быть причастна и к другой похожей краже. Интересно, что она, кажется, специально приезжала из Ельца в Липецк, чтобы заниматься воровством.

Там же, в Липецке, до сих пор не вывезли некоторые новогодние украшения. Речь идет о бетонных опорах праздничных конструкций, которые собирались убрать еще в феврале. «На площади Петра Великого в Липецке до сих пор немного Новый год», — смеется «Липтаун».

В курском общественном транспорте подсчитали безбилетников — и удивились. Оказалось, что за проезд не платят 19% пассажиров, то есть каждый пятый. Статистику сделали благодаря датчикам пассажиропотока. «Курский пост» сообщает, что из-за пассажиров, не оплачивающих проезд, бюджет Курской области недополучил около 100 миллионов рублей.

Северо-Западный федеральный округ

В петербургском районе Мурино житель многоквартирного дома увидел за окном топор на веревке, который раскачивался и стучал ему в окно. «Кажется, Раскольников поселился в Мурино и решил избавиться от улик после очередного убийства очередной старухи-процентщицы», — удивляется 1703.

Культурное наследие России пополнили козули. «Полярный дозор» напоминает, что поморские козули — это выпеченные из теста фигуры животных, которые готовили на Рождество и подавали колядующим. Ныне эта традиция утрачена, но козули стали одним из туристических брендов Мурманской области.

А в Сыктывкаре придумали современный сувенир: один из мобильных операторов предлагает клиентам сделать из старых пластиковых карт медиаторы для гитар. «Умеют в красивое», — комментируют «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

В Поволжье может появиться хлеб из фиолетовой пшеницы. «Новости Татарстана» объясняют, что ученые Татарстана вывели новый сорт пшеницы — с зерном фиолетового цвета и полезными антоцианами. Получилось и полезно, и необычно. Теперь ждут хлебобулочных изделий из него.

«Саратовщина» узнала, что паводок в Дергачевском районе Саратовской области подарил местным жителям неожиданный бонус. Жители села, около которого вода прорвала дамбу пруда, стали собирать рыбу с полей буквально мешками!

Самарская таможня не пропустила крокодила, которого пытался вывезти в Казахстан водитель грузовика. Крокодил был спрятан в деревянном ящике за банками с соленьями и личными вещами. Однако на границе таможенники всё-таки его обнаружили. «Злой самаритянин» пишет, что у рептилии был ветеринарный паспорт, заполненный с нарушениями, а документов на выезд вовсе не было. Крокодила изъяли и отправили на передержку в специализированную организацию.

Южный федеральный округ

В Сочи пьяный мужчина вечером упал с шестиметровой стены. Местные жители увидели падение, позвонили спасателям и медикам. «Жесть Краснодара и края» пишет, что приехавшим открылась необычная картина: упавший мужчина спокойно спал… Его разбудили. На всякий случай он согласился поехать в больницу.

«Что в Краснодаре только не растет. Даже столбы посреди тротуара», — сообщает «Кубанская телега». Дело в том, что во время реконструкции одной из улиц прямо посреди тротуара появились столбы. Как так вышло, теперь пытаются разобраться.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане водителю пришел штраф за то, что он во время движения разговаривал по телефону. Водитель протестует и уверяет, что ковырялся в носу, а камера все интерпретировала неверно. Штраф в 1500 рублей он планирует обжаловать. Новость вызвала немало шуток. «В Дагестане камеры теперь стоят на ремень, телефон и ковыряние в носу», — смеется «Life Дагестан».

Уральский федеральный округ

В Челябинске ГИБДД отказывается ставить на учет карету с мотором. Чудо инженерной мысли прежде было белым «фордом», но теперь машина внешне мало отличается от старинной кареты. Почему сотрудники автоинспекции ее не оформляют, не совсем понятно. «То ли их смущает неземная красота повозки, то ли невозможность найти номер двигателя. Какая проза», — шутит «Страновед».

«Регион 74» узнал, что спасатели столкнулись в Челябинске с неожиданной ситуацией. Они прибыли по вызову в горящую квартиру, из окна которой валил черный дым. Забрались внутрь, а там пьяный хозяин, который отказался от эвакуации. Всё же спасателям удалось спустить его по лестнице вниз.

Сибирский федеральный округ

Мэрия Красноярска собирается потратить миллионы на новые пальмы. В самом деле, что за Сибирь без пальм? «Проспект Мира» пишет, что купят 141 дерево. Сейчас в городе уже числится больше двухсот пальм и туй, которые летом ежегодно украшают улицы Красноярска.

Дальневосточный федеральный округ

Необычные ухаживания японских журавлей наблюдали орнитологи в Амурской области: птицы станцевали «танго втроем». Аmur. life пишет, что к паре неожиданно присоединилась еще одна самка. Самец с появлением второй невесты оказался в замешательстве: свою пару японские журавли выбирают в таких танцах однажды и на всю жизнь. Но финал «тройного» танца остался нераскрытым.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 19 апреля.