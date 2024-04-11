Анадырь, 11 апреля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Поиски четырёх человек, пропавших на двух снегоходах в заливе Креста на Чукотке, приостановлены из-за сложных условий. Об этом губернатор автономного округа Владислав Кузнецов сообщил 11 апреля в Telegram-канале.

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Сначала в заливе в районе села Конергино ушёл под лёд снегоход с семьёй, которая ехала из посёлка Эгвекинот. Это произошло утром 10 апреля. Восьмилетняя девочка осталась на льду и позвонила спасателям. К ней выдвинулись поисковые отряды, вечером стало известно, что ребёнка нашли двое оленеводов.

Они должны были добраться до перевалочной базы оленеводческой бригады, но перестали выходить на связь. 11 апреля спасатели с вертолёта обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни.

По предварительной версии, отметил губернатор, нашедшие девочку оленеводы в условиях плохой видимости выехали на тонкий лёд. Следы их снегохода уходят в полынью.

«Поиск наземными средствами и вертолётом сейчас невозможен. После изменения метеоусловий продолжатся работы по поиску четырёх пропавших с привлечением вертолёта», — написал Кузнецов.

Он уточнил, что в зоне поисков — полыньи и тонкий лёд, находиться там опасно. Пропавших людей искали два дня, были задействованы 31 человек и 16 единиц техники. Следственные органы возбудят уголовное дело и установят все обстоятельства происшедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее из Анадыря в Конергино вылетел вертолёт со спасательной группой. Работу координировал созданный оперативный штаб с участием представителей МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии и других ведомств. Поиски людей шли всю ночь.