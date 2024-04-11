Уфа, 11 апреля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. В Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве посетителя кафе в городе Ишимбае Марзпетуни Галустяна. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Республике Башкортостан в Telegram-канале

Официальный канал следственного управления СК России по Республике Башкортостан

«В ходе совместной работы следователей и криминалистов следственного управления СК России по Республике Башкортостан во взаимодействии с сотрудниками МВД в рамках возбуждённого уголовного дела задержан 37-летний житель города Ишимбая, устроивший стрельбу в одном из ночных заведений города, который был объявлен в федеральный розыск», — следует из поста.

Пресс-служба уточнила, что в ночь с 5 на 6 апреля в кафе между двумя нетрезвыми компаниями завязался конфликт, переросший в драку. Один из участников ссоры выстрелил из пистолета и попал в голову 23-летнему посетителю заведения, который не участвовал в конфликте. От полученного ранения он скончался в больнице на следующий день.

Уточняется, что злоумышленник скрылся с места преступления. Его задержали сотрудники ГИБДД в Волгоградской области, когда он ехал на попутной машине в сторону Ростова-на-Дону.

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