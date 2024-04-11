Анадырь, 11 апреля, 2024, 05:47 — ИА Регнум. На Чукотке спасатели обнаружили тело пропавшей девочки, сообщил 11 апреля глава автономного округа Владислав Кузнецов.

Russianhelicopters.aero Вертолёт

«Трагические известия от поисковой группы, которая ведёт непрерывные поиски пропавших в заливе Креста. По предварительной информации, спасатели с вертолёта обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни», — написал губернатор в Telegram-канале.

Выясняются все обстоятельства трагедии. На месте происшествия отмечаются сложные метеоусловия. При улучшении погоды поисковые мероприятия будут продолжены, резюмировал Кузнецов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля у чукотского села Конергино родители с девочкой ехали на снегоходе, когда провалились под лёд. Ребёнка спасли двое оленеводов. Они должны были направиться на перевалочную базу оленеводческой бригады МУ СХП «Возрождение». После этого связь с ними пропала.

Из Анадыря в Конергино вылетел вертолёт со спасательной группой. Работу координировал созданный оперативный штаб с участием представителей МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии и других ведомств. Поиски продолжались всю ночь. Спасатели обследовали балки, в которых могли укрыться люди. Поиски осложняла плохая видимость, сильный ветер и тонкий лёд.