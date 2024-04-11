Анадырь, 11 апреля, 2024, 04:57 — ИА Регнум. На Чукотке разыскивают девочку и двух оленеводов, которые спасли ребёнка после того, как он вместе с родителями провалился на снегоходе под лёд. На их поиски выдвинулись более 20 человек, сообщил 11 апреля губернатор региона Владислав Кузнецов.

Yanao.ru Оленеводы

«Девочка вместе с родителями ехала на снегоходе, он провалился под лёд у села Конергино. Ребёнка вчера в 17:28 обнаружили двое оленеводов, которые после этого должны были направиться на перевалочную базу оленеводческой бригады МУ СХП «Возрождение». После этого связь с ними пропала», — уточнил в Telegram-канале глава Чукотского автономного округа.

По его словам, из Анадыря в Конергино вылетел вертолёт со спасательной группой, оснащённой всеми средствами связи. Работу координирует созданный оперативный штаб с участием представителей МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии и других ведомств.

Кузнецов добавил, что поисковики выдвинулись на вездеходах и снегоходах из села Конергино и перевалочной базы. Поиски продолжались всю ночь. Спасатели обследовали балки, в которых могли укрыться люди. Поиски осложняют плохая видимость, сильный ветер и тонкий лёд, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года на Чукотке подросток погиб от переохлаждения во время стоянки в тундре. Мальчик вместе с отцом — работником оленеводческой бригады отправился на собачьей упряжке в сторону перевалочной базы. Пока они ехали, началась сильная пурга. Мужчина с сыном решили переждать непогоду в тундре. Ребёнок умер во время стоянки, его отец через пять дней добрался до места расположения бригады с обморожениями различных частей тела.