Орск, Оренбургская область, 9 апреля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. В пунктах временного размещения (ПВР) в Орске начали работу межведомственные группы, состоящие из медиков, сотрудников социального фонда, психологов и других специалистов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

«В орских ПВР организована работа межведомственных групп, в которые входят в том числе медики, сотрудники социального фонда, психологи и другие специалисты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также на месте работают сотрудники Многофункциональных центров. Они помогают орчанам, пострадавшим от паводка, с оформлением документов для получения единовременного пособия и компенсации.

Кроме того, на контроле находятся вопросы восстановления документов: паспортов, СНИЛС, водительских удостоверений, страховых медицинских полисов.

«Проводится анкетирование пострадавших. В числе вопросов — подача заявлений на компенсацию, запрос на оказание дополнительной медицинской помощи, предоставление лекарств и средств первой необходимости, пожелания по долговременному размещению и другие», — пояснила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в Оренбургской области введён режим ЧС из-за паводка. По состоянию на утро 9 апреля подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок. Из зон подтопления эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей.

Город Орск частично затопило после прорыва дамбы. Здесь затоплено почти 7 тыс. жилых домов, около 2,5 тыс. человек эвакуированы.

Пострадавшим от паводка жителям Орска предлагают варианты долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах. Речь идёт о тех орчанах, чьи дома в результате паводка разрушены частично или полностью.