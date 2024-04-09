Москва, 9 апреля, 2024, 11:07 — ИА Регнум. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» идет строительство промышленного технопарка «Алабушево». Там возведут новые здания в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Вторую очередь промышленного технологического парка в особой экономической зоне «Технополис Москва» построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Инвестор возведет два производственных корпуса и административное здание», — пояснил Ефимов. Он подчеркнул, что благодаря второй очереди строительства технопарка в Зеленоградском административном округе появятся более 1,2 тысячи рабочих мест.

Технопарк «Алабушево» — первый совместный проект «Технополис Москва» и девелопера Capital Group. В первую очередь строительства вошли три производственных корпуса, которые ввели в эксплуатацию в начале текущего года. На сегодняшний день уже начались подготовительные работы на площадке второй очереди.

«Полностью завершить возведение объекта планируется в 2026 году. В общей сложности по программе стимулирования создания мест приложения труда там появится не менее 2,5 тысяч рабочих мест», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он добавил, что технопарк строится с учетом потребностей будущих резидентов, которые займутся высокотехнологичным производством. «В корпусах, помимо производственных помещений, предусмотрены площади для создания исследовательских лабораторий и офисов», — добавил Владислав Овчинский.

Резидентами первой очереди «Алабушево» могут стать производители микроэлектроники, медицинского оборудования, фармацевтические компании и другие высокотехнологичные предприятия.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует уже четыре года. Правительство столицы заключило более 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости — от новых промышленных предприятий до торговых объектов и учреждений культуры и спорта. Всего в развитие города и создание мест труда привлекут 1,4 триллиона рублей, что позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.