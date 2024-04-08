Москва, 8 апреля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Производство машин и оборудования в Москве в течение последних пять лет выросло в пять раз. Об этом написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Эксперты отмечают, что такой рост обусловлен поддержкой со стороны города и налаженной системой профессионального образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В 2023 году машиностроители российской столицы нарастили выпуск продукции относительно прошлого года на четверть, сообщил мэр. «Рост продукции машиностроительного комплекса в городе, особенно высокотехнологичного, показывает, что московская экономика продолжает оставаться лидером в области развития высокотехнологичных промышленных производств», — прокомментировал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян. По его словам, город сегодня имеет и возможности, и стратегии поддержки, что позволяет производствам локализовываться на территории Москвы.

«Машиностроение — достаточно комплексная отрасль, которая предполагает развитие не только собственно сборки, но и многих смежных производств, и требует высококвалифицированного кадрового потенциала, которым обладает сегодня Москва благодаря налаженной системе профессионального образования», — подчеркнул эксперт. Кроме того, он отметил серьезную роль поддержки, которую город оказывает именно промышленным предприятиям. «Необходимо также отметить, что получение и оформление промышленными предприятиями мер поддержки сопровождается городом на всех этапах», — добавил вице-президент МТПП.

Объем инвестиций в столичную модернизацию и закупку новых машин и оборудования вырос почти до 2,3 трлн рублей, сообщил мэр Москвы. Это на 14% выше, чем в 2022-м. «Возможности модернизации, оптимизации затрат на старте, максимально льготные условия для продвижения и внедрения новой продукции и позволяют сегодня городу в разы увеличивать производство продукции машиностроительного комплекса», — пояснил Сурен Варданян.

В частности, он перечислил среди мер поддержки присвоение статуса промышленного комплекса, возможности локации более чем в 40 технопарках, и, безусловно, ОЭЗ «Технополис Москва». Кроме того, налоговые и арендные льготы, которые имеют компании, разворачивающие производство на его площадках, возможности льготного доступа к коммунальной инфраструктуре позволяют предприятиям на старте новых технологических проектов серьезно аккумулировать ресурсы именно для инвестиций в создание новой высокотехнологичной продукции, отмечет эксперт. «Наконец, программы Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства позволяют предприятиям выкупать или арендовать новое оборудование для реализации проектов», — заключил он.