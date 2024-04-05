Харьков, Украина, 6 апреля, 2024, 02:13 — ИА Регнум. В Харькове, по предварительным данным, поразили склад с боеприпасами украинской армии, 6 апреля сообщил журналистам координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Склад накрыли. Харьков», — сказал мужчина, которого цитирует ТАСС.

По его словам, примерно в 00:20 по московскому времени в городе зафиксировали два прилёта. Лебедев отметил, что взрывы были очень громкими.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля Сергей Лебедев проинформировал о том, что по Мерефянскому механическому заводу в Харьковской области нанесли ракетный удар. Он уточнил, что на предприятии производилось и хранились беспилотные летательные аппараты.

Завод граничит с железнодорожным вокзалом. Взрывами от детонации также задело железнодорожный состав с военными и боеприпасами ВСУ.