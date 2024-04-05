Москва, 5 апреля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии РФ вручило почетные знаки и грамоты сотрудникам негосударственного института развития «Иннопрактика» и компании «Роснефть». Глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров отметил заслуги специалистов компаний в реализации уникального научного проекта по исследованию континентального шельфа.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Минприроды наградило геологов за исследования шельфа Арктики

«Роснефть» с 2020 года занимается малоглубинным стратиграфическим бурением в высоких широтах. Исследования проводятся для построения достоверной геологической модели труднодоступных регионов Восточной Арктики. За четыре полевых сезона отобрано более 2 км керна во всех арктических морях России, а геологи применили новые технологии бурения и геофизики.

Образцы пород исследуют сотрудники «Иннопрактики», которые смогут ответить на вопросы о возрасте, составе, условиях формирования континентального шельфа, а также о его протяженности.

Реализация проекта «Роснефти» и «Иннопрактики» продолжается.