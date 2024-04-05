Москва, 5 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Рейтинг кредитоспособности и финансовой устойчивости агрохимического холдинга «ФосАгро» подтвержден как максимальный. Так оценили результаты работы агрохимического холдинга «Рейтинг РА» и Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). При этом АКРА обращает внимание на то, что система корпоративного управления «ФосАгро» соответствует лучшим мировым практикам. В свою очередь, «Эксперт РА» отмечает сильные операционные и финансовые результаты компании, а также уникальную чистоту её продукции.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

Как отмечают в пресс-службе «ФосАгро», по итогам прошедшего года компании удалось добиться значительных успехов и сохранить уверенную динамику роста как в области производства и сбыта, так и в части реализации инвестиционной программы. В 2023 году предприятия группы нарастили выпуск агрохимической продукции до рекордных 11,3 млн тонн, на 2% превысив показатели 2022 года. Производство DAP/MAP выросло на 8,4% — до более чем 4,5 млн тонн, выпуск аммиачной селитры увеличился на 4,4%, карбамида — на 1,6%, фосфорной и серной кислот — на 4,6% и 2,5% соответственно. Таки образом, «ФосАгро» укрепила лидерство по суммарному объёму поставок всех видов минеральных удобрений на приоритетный внутренний рынок.

Что касается инвестиционной программы, то в 2023 году «ФосАгро» направила на развитие и модернизацию своих производств рекордную сумму — более 64 млрд рублей. Всего же за десять лет в развитие компании инвестировано почти 400 млрд рублей. Среди результатов этих масштабных вложений сразу два больших пуска: в промышленную эксплуатацию запущены горизонт +10 метров Кировского рудника в Мурманской области и высокотехнологичный комплекс по производству минеральных удобрений в Ленинградской области.

Ожидается, что разработка нового добычного горизонта на флагманском руднике группы обеспечит порядка 300 млн тонн апатит-нефелиновой руды, уникального сырья для производства экоэффективных фосфорсодержащих удобрений. В реализацию этого инвестиционного проекта «ФосАгро» вложила более 36 млрд рублей. Почти столько же инвестировали и в новый завод минеральных удобрений в городе Волхове в Ленобласти. Благодаря проведенной модернизации и новому строительству выпуск минудобрений здесь увеличится в четыре раза, до более миллиона тонн в год. Это позволит на годы вперёд обеспечить растущий спрос российских аграриев и укрепить лидерство «ФосАгро» по поставкам минеральных удобрений на внутренний рынок.

Участие в церемонии открытия Волховского производственного комплекса по видео-конференц-связи принял президент России Владимир Путин. В своём докладе президенту генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников отметил, что новый завод — это «венец десятилетнего инвестиционного цикла компании». «Наши производственные мощности в Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Саратовской областях удвоились. По сути, мы построили заново еще одну компанию «ФосАгро». В результате практически весь выпускаемый ФосАгро апатитовый концентрат, а это 11 млн тонн, теперь будет перерабатываться внутри страны. И здесь, в Волхове, из него будут производиться экологичные и инновационные удобрения!» — заявил Михаил Рыбников.

Президент России отметил уникальную чистоту продукции компании, на которую обращают внимание и эксперты рейтинговых агентств. «Фишка предприятия — в том продукте, о котором сейчас только было сказано. А именно в экологически чистом продукте — это экологически чистые удобрения. В мире, наверное, немного таких производств», — сказал Владимир Путин в ходе торжественного пуска нового производства.

В следующем инвестиционном цикле «ФосАгро» ежегодные инвестиции составят не менее 70 млрд рублей. Одновременно в компании заявили, что в 2024 году планирует повысить планку инвестиций до 73 млрд.

Рост производств и реализация инвестпрограммы позволяют компании следовать принципам ответственного ведения бизнеса. «ФосАгро» поддерживает достойный уровень оплаты труда работников. Размер индексации заработной платы на предприятиях группы находится в лидерах среди крупных российских компаний: за последние три года средняя заработная плата выросла на 60%. В феврале 2024 года зарплаты всех 23 тысяч работников предприятий группы были проиндексированы ещё на 15%. Коллективные договоры, действующие на предприятиях, отмечаются экспертами как лучшие в отрасли. Сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках программы добровольного медицинского страхования, действуют программы оздоровления и летнего отдыха, на всех предприятиях функционируют бесплатные современные физкультурно-спортивные объекты, центры корпоративного питания, музейные и интерактивно-познавательные комплексы. Высоко востребована корпоративная жилищная программа, благодаря которой почти три тысячи семей работников «ФосАгро» улучшили свои жилищные условия.

Во всех регионах своего присутствия «ФосАгро» является одним из основных налогоплательщиков. Так, по итогам прошлого года объем налоговых платежей компании в бюджеты всех уровней, включая обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, а также экспортных пошлин по итогам прошлого года возрос на 15% — до рекордных 69 млрд рублей. Помимо этого, «ФосАгро» поддерживает и самостоятельно реализует социальные и благотворительные проекты, за последние десять лет в семь раз увеличив объем выделяемых на эти цели средств.