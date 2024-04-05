Москва, 5 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Более 164 тысяч жителей юго-востока Москвы переселятся в новые дома по программе реновации. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) строят и проектируют 72 дома по программе реновации, рассказал Собянин. «Помимо этого, уже готово и передано под заселение свыше 12 тысяч квартир с улучшенной отделкой по стандартам реновации в 44 новостройках», — отметил мэр Москвы, Он сообщил, что «всего в ЮВАО переселят больше 164 тысяч москвичей из 818 домов».

Помимо жилья, на юго-востоке столицы будет обновлена и социальная инфраструктура, появятся новые современные школы и детские сады, поликлиники и спорткомплексы.

Так, в Лефортове будет построена детская поликлиника, а в Некрасовке уже сейчас возводят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в день. В Печатниках планируется строительство культурно-спортивного центра на тысячу посетителей. Три детских сада возведут в Выхино-Жулебино, Нижегородском и Люблино. В Рязанском районе появится школа с физкультурным комплексом, а в Южно-Портовом — образовательный комплекс с блоком начальных классов и детским садом.