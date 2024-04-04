Мурманск, 4 апреля, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение при нападении в Апатитах после встречи главы региона с местными жителями. Об этом вечером 4 апреля сообщили в пресс-службе губернатора.

Андрей Чибис Губернатор Мурманской области

Нападение произошло после встречи Андрея Чибиса с местными жителями в ДК «Строитель» в Апатитах. Главу региона с ножевым ранением в живот госпитализировали в кировскую больницу. Мужчину, совершившего вооружённое нападение, задержали. Мотивы нападения пока неизвестны.

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«Сейчас губернатор находится в операционной. Андрей Владимирович находится в сознании, сам добрался до машины. При отправке в операционную отвечал на все вопросы. Держится очень мужественно, бодро», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы региона.