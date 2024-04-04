Москва, 4 апреля, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Лучшие практики крупных компаний по реализации программ по поддержке семей рассмотрели участники совместного заседания двух комитетов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) — по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию, а также по рынку труда и социальному партнерству. В работе круглого стола приняли участие представители Минтруда России, они рассказали о мерах государственной поддержки семей с детьми и мероприятиях Года семьи.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

Открывая мероприятие, член правления РСПП и вице-президент по социальной политике и трудовым отношениям Виктор Черепов отметил, что РСПП активно вовлечен в повестку объявленного президентом РФ Года семьи и планирует в этой связи целый ряд мероприятий. Так, в ежегодно проводимый союзом всероссийский конкурс «Флагманы российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» включена новая номинация — «За поддержку работников с семейными обязанностями, материнства и детства». Планируется подготовка и издание тематического сборника РСПП по вопросам участия бизнеса в поддержке семьи, материнства и детства и его вклада в достижение национальных целей. Обобщение и популяризация успешного опыта компаний в этой сфере — одна из задач совместной программы действий Минтруда России, РСПП и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Председатель комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию, член бюро правления РСПП, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев напомнил о поручении президента России в послании Федеральному собранию подготовить к 1 июля целостную систему мер поддержки семей с детьми и разработать новый национальный проект «Семья». Кроме того, запускаются национальные проекты и программы «Молодежь России» и «Кадры», а также ряд других социальных программ. В их реализации бизнес будет принимать участие.

Инвестиции компаний в проекты, направленные на поддержку семей сотрудников, измеряются миллиардами рублей. Он отметил, что примеры таких проектов и программ размещены в электронной «Библиотеке корпоративных практик РСПП», опубликованы в выпускаемых РСПП сборниках лучших практик. Позитивный опыт компаний следует доводить до широкой аудитории и тиражировать, уверен Гурьев.

«Сегодня основной ценностью для социально ответственного бизнеса становится человеческий капитал и забота о трудовом коллективе», — заявил участвовавший в дискуссии первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. Он подчеркнул, что «ФосАгро» демонстрирует приверженность принципам ответственного ведения бизнеса. Компания является единственным трехкратным обладателем гран-при всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса» и обладателем высшей награды национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».

Лоиков сообщил, что сегодня в команде агрохимического холдинга трудится более 23 тысяч человек, которым компания обеспечивает достойный уровень оплаты труда, большой объем социальных гарантий, безопасные условия труда и возможности профессионального развития и карьерного роста. Так, размер индексации заработной платы на предприятиях компании находится в топе среди крупных российских компаний: в 2021–2023 годах средняя заработная здесь выросла на 60%, а с 1 февраля 2024 года была проиндексирована ещё на 15%.

«С 1 сентября 2023 года на предприятиях «ФосАгро» действуют новые коллективные договоры, признанные экспертами лучшими в отрасли, — рассказал Сиродж Лоиков. — В них расширен унифицированный перечень льгот и социальных гарантий работникам, в том числе и в рамках поддержки семьи, материнства и детства, возросло материальное наполнение положений колдоговоров». Так, все работники обеспечены медицинской помощью в рамках программы добровольного медицинского страхования, действуют программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников и ветеранов компании. На всех предприятиях функционируют бесплатные современные физкультурно-спортивные объекты, центры корпоративного питания, музейные и интерактивно-познавательные комплексы. «Высоко востребована корпоративная жилищная программа, благодаря которой почти три тысячи семей наших работников улучшили свои жилищные условия», — отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро».

Во всех регионах своего присутствия «ФосАгро» успешно реализует собственные благотворительные социальные и образовательные проекты. Ключевой социальный проект компании «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) гармонично сочетает дополнительное образование, физическое развитие и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. В пяти городах Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областей в рамках ДРОЗДа действуют 70 секций по 26 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 7,5 тысячи детей. Всего же за 20 лет существования проекта школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч воспитанников.

Более 10 лет назад для обеспечения кадровой защищенности «ФосАгро» создала собственную образовательную парадигму «Школа — колледж/университет — предприятие». За это время на ее развитие компания направила 6 млрд рублей. В шести «ФосАгро-школах», расположенных в регионах присутствия компании, более 6 тысяч учеников по углубленной программе изучают математику, информатику, физику и химию. Выпускники школ поступают в ведущие технические университеты и подшефные колледжи.

«С 2015 по 2023 год почти 90% выпускников «ФосАгро-школ» успешно поступили в вузы. Причем 63% поступают на технические специальности, востребованные в компании. Только за последние три года более тысячи выпускников партнерских университетов и колледжей и 126 выпускников «ФосАгро-школ» трудоустроились на предприятия компании», — резюмировал Сиродж Лоиков.

«Чтобы молодые талантливые специалисты не покидала свою малую родину, «ФосАгро» во всех городах присутствия активно помогает создавать современную и комфортную городскую среду, строит и ремонтирует школы, учреждения здравоохранения, создает спортивную и туристическую инфраструктуру», — подчеркнул он.