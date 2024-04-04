Москва, 4 апреля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Сбер усовершенствовал свою нейросеть, которая создаёт изображения по текстовому описанию на русском и английском языках. Обновлённая модель Kandinsky 3.1 прошла обучение на увеличенном датасете изображений, что позволило повысить качество генераций.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Сегодня ровно год, как вышла версия Kandinsky 2.1. За это время мы постоянно развивали нашу нейросеть, которая помогает людям создавать новые образы и даёт абсолютно каждому феноменальные возможности для творчества», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он добавил, что по сравнению с предыдущей моделью Kandinsky 3.1 стал ещё быстрее, удобнее и реалистичнее.

Первым доступ к Kandinsky 3.1 получил ограниченный круг пользователей: художники, дизайнеры, блогеры. «Kandinsky 3.1 — это гибкий, многофункциональный и абсолютно бесплатный инструмент, который превратит любого человека в художника и творца», — отметил зампред Сбербанка. Александр Ведяхин также рассказал, что скоро все желающие смогут протестировать новые возможности нейросети. «Как и предыдущие версии, модель будет бесплатной и доступна на разных поверхностях», — подчеркнул он.

Ключевой особенностью версии стала более высокая скорость генерации картинок: время одной генерации сократилось почти в десять раз, а разрешение генераций можно повысить до 4K. Также появилась возможность улучшения текстового запроса с помощью языковой модели.

Кроме того, пользователям снова будут доступны функции создания различных вариаций изображений, смешивание картинок и текста, создание стикерпаков и возможность вносить локальные изменения на картинке, не меняя всей композиции сцены (ControlNet).

Также в ближайшее время появится новая модель Kandinsky Video 1.1 для генерации видео по текстовым описаниям. Внесённые изменения также позволили повысить разрешение видео в два раза по сравнению с Kandinsky Video 1.0.

Модель разработана командой Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённых датасетах Sber AI и компании SberDevices.