Киев, 4 апреля, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Западные союзники Украины всё чаще высказывают опасения, что летнее наступление Вооружённых сил России прорвёт украинскую линию обороны. Об этом 3 апреля со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Российские войска в настоящее время выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники. Это более чем в два раза больше, чем в конце января, когда Киев предупреждал о численном превосходстве России в вооружении в три раза», — говорится в материале.

По информации источника, в последние месяцы поток западное военной помощи на Украину кратно сократился, в связи с чем некоторые артиллерийские орудия, которыми располагают ВСУ, производят лишь один выстрел в день, чтобы сохранить истощающиеся запасы.

Как указало Bloomberg, в связи с огромным дефицитом боеприпасов в ВСУ западные союзники Киева, в том числе Чехия и Эстония, возглавили ряд инициатив для закупки снарядов за рубежом.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Politico сообщила, что украинский фронт рухнет, если Россия нанесёт сконцентрированный удар на одном направлении. Как указал в беседе с изданием высокопоставленный офицер ВСУ, Украина не имеет ресурсов, способных компенсировать численное превосходство российских войск. Кроме того, достаточную поддержку не могут оказать и западные союзники.