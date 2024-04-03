Москва, 3 апреля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Платформа, разработанная «ФосАгро», станет совместным образовательным проектом стран — участниц БРИКС в области современных агротехнологий. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании по продажам и маркетингу и зампред рабочей группы делового совета БРИКС по агробизнесу Михаил Стеркин в ходе заседания пресс-клуба Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ. На заседании обсуждались торговые связи стран БРИКС в агропромышленной сфере в новых экономических условиях.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Как рассказал Стеркин, группа «ФосАгро» с 2019 года возглавляет российскую часть рабочей группы по сельскому хозяйству делового совета БРИКС. Ее деятельность нацелена на развитие экологически и климатически оптимизированного сельского хозяйства в странах БРИКС. Планируется реализовать целый блок активностей, направленных, прежде всего, на усиление продовольственной безопасности в странах объединения. В том числе для этих целей, по его словам, компания выступила с инициативой провести в Москве круглый стол для министров сельского хозяйства стран БРИКС.

Стеркин отметил, что просветительская деятельность и популяризация эффективных приемов ведения сельского хозяйства будет строиться на основе образовательной платформы «Про Агро Лекторий». Фактически эта платформа, разработанная «ФосАгро», становится совместным образовательным проектом стран — участниц БРИКС в области современных агротехнологий.

По словам президента палаты РФ Сергея Катырина, торговый оборот России с партнерами по БРИКС составил рекордные $294 млрд в 2023 году (41,4% от всей внешней торговли страны) и увеличился в 2,4 раза к уровню 2019–2020 годов. По его словам, активно растет российский аграрный экспорт на рынки БРИКС — в 2023 году он превысил $9 млрд, что в 2,6 раза превосходит показатель 2019 года. Он подчеркнул, что объединение БРИКС, расширившись с 2024 года за счет нетто-импортеров зерна — Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, почти сравняло производство и потребление ключевых зерновых культур внутри группы.

С учетом расширения БРИКС производство зерна членами организации составит 44% от мирового и достигнет 1,23 млрд тонн в год. Потребление составит 1,22 млрд тонн в год — те же 44% от мирового уровня. Аналогичным образом выстроится баланса в сфере производства/потребления пшеницы — 376 млн тонн (48% от мирового объема, к 371 млн тонн (47%). Баланс и по кукурузе — производство составит 493 млн тонн, потребление — 479 млн тонн.

Самыми актуальными вопросами сотрудничества в рамках БРИКС Сергей Катырин назвал взаиморасчеты и логистику. По его данным, доля доллара во взаимных расчетах стран БРИКС составляет всего 28,8%, остальное приходится на национальные валюты. Он же подчеркнул, что самое перспективное направление в расчетах — использование цифровых активов.

Старший вице-президент группы агропредприятий «Ресурс» по внешним связям и GR Дмитрий Антонов рассказал, что в марте текущего года на встрече президента РФ с аграриями в Ставрополе обсуждалось предложение Союза экспортеров о создании зерновой биржи БРИКС. Он предложил создать на базе БРИКС биржевой рынок для торговли сельскохозяйственными культурами, растительными маслами, мясом, сахаром, удобрениями, биотопливом и другой продукцией с помощью аналогичных инструментов — через фьючерсы и опционы, привязанные к клиринговым валютам, либо к цифровым валютам в рамках БРИКС.