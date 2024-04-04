Москва, 4 апреля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Инвестор возведет в ТиНАО учебно-воспитательный комплекс и детский сад в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Комплекс и детский сад станут частью ЖК «Квартал Западный», расположенного недалеко от станции «Санино» МЦД-4.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«По программе стимулирования создания мест приложения труда инвестор построит в поселении Марушкинском ТиНАО образовательный комплекс со школой и детским садом на 1625 мест и отдельно стоящий детский сад на 250 мест», — рассказал Владимир Ефимов. «Разрешение на возведение детского сада застройщик уже получил», — отметил он. По словам заместителя мэра Москвы, реализация проекта позволит создать 210 рабочих мест. Девелопер проекта — группа «Самолет».

В рамках программы МПТ в ТиНАО уже построили три детских сада для 820 детей и школу на 1150 мест.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Город заключил более 80 соглашений с инвесторами, по которым построят более 3,8 млн квадратных метров недвижимости — новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда девелоперы возводят не только офисные и промышленные, но и социальные объекты», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он пояснил, что «в трехэтажном здании детсада оборудуют 10 групповых ячеек и кабинеты для развивающих занятий. На базе учебно-воспитательного комплекса будут реализованы специализированные классы инженерно-информационного профиля».