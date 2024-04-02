Москва, 2 апреля, 2024, 21:35 — ИА Регнум. «Газпром капитал» размещает пятилетние облигации с переменным купоном объёмом 20 млрд. Выпуск включат во второй котировальный список Московской биржи. Об этом сообщает Газпромбанк, который выступает единственным организатором и агентом по размещению.

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В то время, когда первичный рынок столь активен, «Газпром капитал» вышел с новым выпуском и объявил маркетинг за 2 дня до открытия книги с первоначальным ориентиром по ставке купона на уровне RUONIA плюс спред не выше 140 б. п.

Выплата купона ежемесячная, что положительно воспринимается частными инвесторами. В новом выпуске в день сбора заявок спрос от ритейл-инвесторов составил 600 млн рублей, включая заявки от 15 брокерских компаний и частных банков. В результате сфокусированной работы с инвесторами «Газпром капитал» смог привлечь диверсифицированный спрос, включающий заявки банков (25% от объема выпуска), управляющих компаний (70%), страховых компаний (2%) и брокеров (3%), и снизить спред к RUONIA со 140 до 130 б. п., отмечается в сообщении банка.

Таким образом сделка состоялась без премии ко вторичному рынку. Размещение запланировано на 9 апреля.