Загреб, 31 марта, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Пытаясь превратить Россию во врага и в угрозу своей жизни, Европа совершила необдуманный шаг. Об этом написало хорватское издание Advance.

Jens Kalaene/Global Look Press

Отмечается, что вооружённый конфликт на Украине стал стратегической катастрофой для Европы, которая попыталась любой ценой превратить Россию в угрозу своей жизни.

«Разрушены все её надежды на обретение настоящей стратегической автономии. Если раньше Европа была американским вассалом, то отныне её статус еще понизится», — говорится в статье.

Также отмечается, что если Европа не сумеет трезво оценить происходящее, то она изменится до неузнаваемости, и под контроль её возьмут по-настоящему тёмные силы.

Как передавало ИА Регнум, в МИД РФ отметили, что одним из доказательств того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона, является расширение румынской авиабазы. Отмечается, что форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше и Прибалтике. В МИД отметили, что всё это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией.

Президент России Владимир Путин 28 марта на встрече с личным составом 344-го центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны в Торжке заявил, что Россия не планирует воевать с НАТО.

Российский лидер не раз подчёркивал, что у РФ нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, президент отмечал, что у Москвы и стран НАТО нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений. По его словам, страны НАТО сами искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 марта заявила, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса.