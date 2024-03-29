Киев, 29 марта, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск главу МИД Приднестровья Виталия Игнатьева. Об этом сказано на сайте базы данных украинского ведомства.

Артем Кулекин /РИА Новости Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев

По данным украинского МВД, Игнатьев является «лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования». Вместе с тем отмечается, что министр ПМР якобы скрывается от правосудия с 31 января текущего года.

Украинская сторона предъявила Игнатьеву обвинение в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ч. 6 ст. 111–1 и ч. 1 ст. 110 УК Украины. Согласно украинскому законодательству, максимальное наказание по двум статьям составляет до 12 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в конце января Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего лидера запрещённой в этой стране Коммунистической партии страны Петра Симоненко.

Тогда указывалось, что экс-лидер Компартии обвиняется по ч. 3 ст. 19 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершённые лицом, которое является представителем власти).

По этой статье политику грозит наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Также уточняется, что Симоненко объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Датой его «исчезновения» указано 19 августа 2023 года.