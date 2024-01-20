Киев, 20 января, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего лидера запрещённой в этой стране Коммунистической партии страны Петра Симоненко, сообщается в базе розыска украинского МВД.

В сообщении МВД, которое приводит ТАСС, указано, что экс-лидер Компартии обвиняется по ч. 3 ст. 19 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершённые лицом, которое является представителем власти).

По этой статье политику грозит наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Также уточняется, что Симоненко объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Датой его «исчезновения» указано 19 августа 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года перед открытием в Минске международного антифашистского форума Симоненко заявил, что украинцам с дошкольного возраста навязывают идеологию гуманитарного расизма. По его мнению, угроза фашизма снова актуальна.