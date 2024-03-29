Москва, 29 марта, 2024, 18:04 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про всевозможные курьёзы и весенние обострения: граждане кусали друг друга, залезали на деревья, глотали кольца и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Иван Шилов ИА REGNUM Оскал

Центральный федеральный округ

В Москве прохожий укусил водителя за ногу. «ЧП Москва» пишет, что таксист ждал, пока выйдет заказчик. Какой-то мужчина начал с ним говорить, завязался конфликт, незнакомец пнул машину, затем вцепился зубами в ногу таксиста. Водителю удалось отбиться, но укус даром не прошёл, пришлось обратиться к врачам. Диагноз — «укушенная рана правой голени человеком».

В Ивановской области гражданка пыталась разбудить сожителя, но в ответ мужчина прокусил ей руку. «Ивановская строчка» передаёт, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь, кроме того, её ждёт длительный период лечения и восстановления. Возбуждено уголовное дело. Мужчина написал явку с повинной.

В Ярославской области водитель после ДТП попытался угнать машину медиков, но повторно попал в ДТП. «Ярославль онлайн» узнал, что 44-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Веста», совершил ДТП. Пока прибывшая бригада скорой оказывала медицинскую помощь, виновник ДТП угнал их автомобиль и тут же врезался в грузовик. Кажется, именно это называется судьбой.

Северо-Западный федеральный округ

Проблему парковочных мест весьма оригинально решил житель Санкт-Петербурга. У него, вероятно, две машины, и он ставит «Оку» на место своего же «Фольксвагена», чтобы никто не занял парковочное место, сообщает «Питерская хроника».

В карельской Древлянке другой курьёз с машинами. Пожилая дама во дворе многоэтажки одновременно крестит машины и тут же ругает прохожих последними словами. «Весна идёт…» — комментирует «Вкратце. Петрозаводск». Будьте осторожны…

Тем временем в Вологде пьяный мужчина устроил дебош в церкви. Причина нетривиальная: гражданин потребовал продать ему полторы сотни церковных свечей. Ему сказали, что свечей в таком количестве нет, и посоветовали или приобрести меньше, или обратиться в другую церковь. Ответ мужчине не понравился, он начал сыпать оскорблениями и нецензурно выражаться. Прибывших сотрудников Росгвардии тоже обругал. И был доставлен в полицию, пишет «35 медиа».

Приволжский федеральный округ

В Энгельсе с женщиной случился кошмар из разряда почти невозможных. Она из туалета провалилась в подвал вместе с полом. Пострадавшую доставили в больницу после того, как сын обнаружил её пропажу. «Отметим, дом не признан аварийным, несмотря на ужасное состояние. Жители обращались с жалобами по поводу состояния здания, но безрезультатно», — удивляется «Саратов сегодня».

В Уфе на дне рождения двое юношей случайно пострадали от стрельбы. По словам «Башкирского домового», один из гостей достал оружие, чтобы похвастаться. Его палец соскользнул на спусковой крючок, прогремел выстрел, пуля попала в челюсть. Другой гость бросился на помощь, но случайно снова нажал на курок и выстрелил себе в плечо. Горе-снайперов отвезли в больницу.

А вот самарские врачи смогли вернуть к жизни пациента почти через час после сердечного приступа и клинической смерти. Случай «крайне уникальный», по словам канала «Злой самаритянин». Мужчину уже выписали домой.

Южный федеральный округ

Астраханские спасатели сняли с дерева даму, которая собиралась спасти кота, но на полпути застряла сама. «Астрахань Online» рассказывает, что кота спасатели тоже сняли, хотя он и сопротивлялся, цепляясь за кору и отчаянно мяукая.

Северо-Кавказский федеральный округ

32-летний мужчина в Избербаше (Дагестан) заметил в подъезде открытую дверь, зашёл в прихожую, открыл шкаф и стащил золотое кольцо. Полицейские быстро нашли вора, однако похищенное им изъять не удалось. Пытаясь избавиться от улики, мужчина проглотил кольцо во время задержания. «Хозяйке придется немного подождать, пока организм вернет награбленное. Да и не факт, что она теперь согласится его носить», — считает «ЧП Кавказ».

Уральский федеральный округ

«Бажовский сказ» пишет про уникальное ДТП, которое случилось в Нижнем Тагиле недалеко от территории танкостроительного завода. Водитель «Шевроле» не пропустил танк и попал под его удар. Пора вешать знак «Водители! Пропускайте танки!».

В Тюмени спортсмены-моржи решили закрыть сезон турниром по шахматам, который проведут в проруби. «Столица деревень» узнала название турнира: «Ледяные шахматы». Пройдёт он на озере Чемпионов.

Сибирский федеральный округ

Мрачная история произошла в одном из сёл Томской области. Местный житель вылил в три колодца дизель, чтобы отомстить знакомой. Все колодцы находятся рядом с домом неприятельницы. «Томская телега» передаёт, что мужчине теперь грозит пять лет тюрьмы.

«Узник Абакана» рассказал про любопытный судебный прецедент в Хакасии. Суд обязал подпольного майнера выплатить почти 4 млн рублей энергетикам. Майнер потреблял энергии столько, сколько половина его микрорайона. Решено, что к нему нет оснований применять энерготариф для населения, который в Хакасии один из самых низких в стране.

Своеобразный рекорд поставил глава кузбасского минздрава. Неизвестные уже в четвёртый раз создали в Telegram его фальшивый аккаунт. По словам канала «Кузнецкое кайло», чиновника можно считать самым любимым у кибермошенников, хотя и неизвестно, чем он привлёк такое их внимание.

«Сибирский панк» пишет, что из сползающего в реку здания горсовета Омска может получиться оригинальная туристическая достопримечательность. Есть падающая Пизанская башня — будет ползающий омский горсовет. Тем более что справиться с проблемой никак не получается.

Дальневосточный федеральный округ

На Чукотке спустя почти полгода вернулся из тундры пожилой мужчина. Ещё осенью он отправился на рыбалку, не смог вернуться домой и более пяти месяцев провёл под открытым небом. Нашли его в 150 км от села. Он был истощен, продукты у него закончились месяц назад, пенсионер питался корой деревьев и запасами рыбы. Домой идти не решался, так как было очень холодно. «Суровому рыбаку даже не понадобилась медицинская помощь по возвращении», — удивляется «Про Чукотку».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 5 апреля.