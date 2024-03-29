Москва, 29 марта, 2024, 16:19 — ИА Регнум. 26 марта на площадке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) состоялось заседание на тему «Геология в Арктике: прошлое, настоящее и будущее». Эксперты обсудили, как оценить стратегический запас полезных ископаемых в Арктике и каковы приоритетные направления работы с ним.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«России по-прежнему нужны полезные ископаемые, в том числе углеводородное сырьё и редкоземельные металлы для достижения задач по технологическому суверенитету. Это, конечно, требует особого подхода к сфере геологоразведки, которая в последнее время незаслуженно оказалась «на задворках» социально-экономического развития нашей страны», — считает председатель правления ПОРА Николай Доронин. Он отметил, что при разработке стратегии социально-экономического развития Норильска экспертный центр ПОРА сразу учитывал понятие опорного пункта освоения Восточной Арктики. «В будущем российская экономика будет прирастать теми богатствами, которые лежат дальше Норильска, дальше Красноярского края на восток — в Якутии, на Чукотке. Тем, что очень сложно осваивать с точки зрения логистических вопросов, с точки зрения технологической базы, народонаселенческой, какой угодно», — считает Доронин.

По мнению советника руководителя Кольского научного центра РАН Владимира Маслобоева, в Арктике необходимо использовать технологии более глубокой переработки и получать дополнительные ресурсы из уже открытых месторождений. Ряд редких элементов сегодня можно получать, например, из отходов работающих горно-металлургических предприятий. «Мы могли бы взять от них всё то, что гораздо дешевле было бы в Арктике, чем открытие и освоение новых месторождений. Есть 12 принципов циркулярной гидрометаллургии, они относятся к любому месторождению, как вновь открытому, так и давно эксплуатируемому. Мы должны сочетать циркулярную гидрометаллургию с безотходной добычей полезных ископаемых», — считает эксперт. Он напомнил, что 70% ресурсов редкоземельных металлов, зарегистрированных в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, связаны не с новыми, а с уже известными хибинскими апатит-нефелиновыми месторождениями. «Кроме того, чтобы открывать и осваивать новые месторождения в труднодоступных местах, надо всё-таки пересмотреть минерально-сырьевую базу и стараться как можно больше взять стратегически важных материалов из окрестностей тех горнодобывающих районов, которые уже известны, освоены и которые бы позволили экономически эффективно обеспечивать страну и добиться того самого технологического суверенитета», — подытожил Маслобоев.

Нельзя забывать об арктических углеводородах, отмечает член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский. «Бытует мнение, которое нам навязано с Запада, что в недалёком будущем нефть и газ будут в значительной степени или полностью замещены восполняемыми источниками энергии. Я вам скажу, что нефть и газ будут востребованы вечно», — заявил Василий Богоявленский. Он отметил, что доля альтернативных источников будет расти, однако потребности человечества в энергоресурсах растут.

Он также констатировал, что нефтедобыча в Арктике при этом сталкивается с экологическими вызовами: освоение месторождений порой шло впереди научных исследований, и сегодня в Арктике есть множество не законсервированных скважин, а также зон природной опасности, которые представляют угрозу. «Открытие прошлого года — это грязевой вулканизм в российской Арктике. Серьёзных доказательств того, что здесь могут встречаться грязевые вулканы, не было. И вот сейчас они появились. Это не одиночные вулканы. Я уверен, что их множество. Надо просто исследовать. Это очередное опасное явление, которое подстерегает нас», — говорит Василий Богоявленский.

Себестоимость только разведанных стратегических металлов в Арктике соотносима с себестоимостью запасов нефти и газа в этом регионе. При этом значительная часть ресурсов остается неразведанной, сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией геологии рудных месторождений ИГЕМ РАН Константин Лобанов.