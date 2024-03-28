Москва, 28 марта, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Крупный производственный комплекс появится рядом с деревней Троицкое в ТиНАО. Там будут выпускать хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия, напитки, консервы и многое другое, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Проект реализуется в рамках программы МаИП («Масштабный инвестиционный проект») города. По мнению экспертов, такие проекты принципиально важны с точки зрения жизнедеятельности города в целом и развития делового сообщества.

Хлеб

Для реализации инвестиционного проекта в ТиНАО город предоставил участок площадью 23,5 га за 1 рубль в год. По договору аренды инвестор должен завершить строительство в течение пяти лет.

«Москва с точки зрения её позиционирования как административного ресурсного, информационного, кадрового, инновационного центра России имеет одну очень большую особенность: достаточно дорогая земля», — поясняет вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТТП) Сурен Варданян. По его словам, программа Москвы по развитию МаИП, когда город выделяет землю по льготной ставке, позволяет привлекать в город системных, комплексных инвесторов, которые модернизируют и развивают на площадях города совершенно новые инновационные производства, сопровождаемые необходимой социальной, сервисной, транспортной, логистической и т.д. инфраструктурой. «Эта тема для Москвы принципиально важна с точки зрения жизнедеятельности города в целом и развития делового сообщества», — подчеркнул эксперт.

Статус МаИП для своих проектов могут получить инвесторы, которые модернизируют или возводят новые производства, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры, спорта и др. «МаИП позволяют создавать мини-кластеры — площадки, на которых комплектуются сразу несколько смежных и в то же время различных по сектору притяжения производств, относящихся к некому единому направлению: скажем, пищевая или фармацевтическая промышленность», — добавил вице-президент МТПП. Таким образом, считает он, проекты дают возможность создания больших индустриальных зон, насыщающих город всем необходимым для его развития и предоставляющих рабочие места для использования московского высококвалифицированного кадрового потенциала.