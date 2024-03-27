Москва, 27 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Мегафон установил на своей сети транспортное оборудование от российской компании B4COM. Новые маршрутизаторы способны увеличить пропускную способность транспортной сети до 100 Гбит/c. Это позволит решить задачу по импортозамещению и справиться с возрастающим объемом передаваемого интернет-трафика.

Изображение от jannoon028 на Freepik Мегафон внедрил на сети российское транспортное оборудование

Для подключения базовых станций к линиям связи используется оборудование IPBH (IP Backhaul). Решение предполагает применение IP-маршрутизаторов, которые дают высокоскоростное подключение базовых станций мобильной связи, а также защищают информацию и саму сеть.

Российские маршрутизаторы от B4COM не уступают зарубежным аналогам и способны пропускать трафик на скорости 100 Гбит/c. Оборудование позволит увеличить пропускную способность сети и организовать один или несколько резервных маршрутов пропуска трафика, что обеспечит бесперебойное предоставление услуг связи.

Перед внедрением на сети оборудование прошло тест в федеральном центре исследований и разработок Мегафона. Маршрутизаторы оценивались по таким параметрам, как производительность, поддержка протоколов передачи данных, соответствие классу синхронизации. Все тесты показали положительный результат.

Вторым этапом стало развертывание пилотных зон на коммерческой сети. Маршрутизаторы B4COM были установлены на нескольких десятках базовых станций в Москве, Татарстане и Свердловской области. На сегодняшний день через них успешно проходит пользовательский трафик. В дальнейшем новое оборудование будет внедрено и в других регионах России.

По словам директора по развитию транспортной сети Мегафона Андрея Криштофовича, компания уже не первый год тестирует различные типы сетевого оборудования российского производства, благодаря чему значительно расширился пул поставщиков оператора. «Устанавливаемые маршрутизаторы кратно повысят пропускную способность транспортной сети ПАО «Мегафон», что отвечает вызову ежегодно возрастающих объемов абонентского трафика и потребностям наших B2B-клиентов», — отмечает Криштофович.