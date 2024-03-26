Сочи, Краснодарский край, 26 марта, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В рамках XIII международного форума «Атомэкспо–2024» в Сочи прошел круглый стол по теме «Возобновляемая и атомная генерация: синергия достижений как лучшее решение». Эксперты обсудили взаимодействие возобновляемой и атомной генерации, которое позволит обеспечить сбалансированную энергосистему для любой страны мира. Одним из организаторов круглого стола выступил ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

Участники круглого стола обсудили, как развитие технологий меняет ландшафт строительства энергосистем, и вызовы, которые стоят перед странами с ростом доли возобновляемой энергетики. Кроме того, они подняли вопросы устойчивого развития энергосистем, их роль в обеспечении надежности и безопасности национальной энергетики, а также как различные виды низкоуглеродной генерации могут способствовать достижению долгосрочных климатических целей.

Спикерами круглого стола выступили директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов, генеральный директор ветроэнергетического дивизиона Росатома Григорий Назаров, заместитель генерального директора, управляющий директор «Сайгон Эссет менеджмент» Хоанг Нгием и другие.

«Росатом идет по пути диверсификации низкоуглеродных активов. Достижение целей Парижского соглашения и Целей устойчивого развития ООН невозможно без одновременного использования атомной энергетики и ВИЭ», — отметил в своем выступлении генеральный директор ветроэнергетического дивизиона Росатома Григорий Назаров. По его словам, для развития промышленных потребителей требуются надежные базовые источники энергии, такие как АЭС, готовые в любой момент времени нести необходимую нагрузку, и их может дополнить ветровая энергетика.

«В целях сбалансированного покрытия роста потребления электроэнергии должно быть несколько технологических низкоуглеродных платформ», — добавил Назаров. Он выразил убеждённость, что формировать будущую энергетическую систему России и подходы к снижению выбросов парниковых газов необходимо исходя из современных технологий генерации на принципах эквивалентного обмена с природой и сохранения экологии.