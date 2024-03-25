Москва, 25 марта, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Дни культуры пройдут с 26по 31 марта в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Они посвящены Дню работника культуры, который отмечается в России 25 марта. Посетителям павильона «Роснефти» расскажут о масштабных культурных проектах, направленных на возрождение духовных и национальных ценностей страны.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Дни культуры пройдут в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Гости павильона смогут узнать о возрождении Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. В 2021 году там были завершены полномасштабные работы по реконструкции и реставрации обители. Монастырь восстановлен с соблюдением всех исторических деталей с привлечением высококлассных специалистов, художников и реставраторов. Его обеспечили современной энергетической, телекоммуникационной, хозяйственно-бытовой и транспортной инфраструктурой.

31 марта выступит Хор Сретенского монастыря, который представит свою новую программу «Песни наших родителей».

Посетители выставки смогут принять участие в виртуальной экскурсии по Государственному Эрмитажу. В прошлом году при поддержке «Роснефти» в Эрмитаже открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвящённые периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков. Экспозиция размещена в Главном музейном комплексе.

С лекцией об истории Большого театра выступит директор музея театра Лидия Харина. Заслуженный деятель искусств РФ Александр Кибовский расскажет о влиянии искусственного интеллекта на культуру. Гости павильона смогут принять участие в тематических викторинах о культуре и мастер-классах по рисованию по мотивам картин великих русских художников и иллюстраторов. Кроме того, посетители увидят мультипликационный фильм «Выбор князя Владимира».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.