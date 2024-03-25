Красногорск, 25 марта, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Лёд на водоёмах стал очень хрупким и рыхлым из-за потепления в Московской области, выходить на него очень опасно. Об этом предупреждает «Мособлпожспас».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тонкий лёд

«Работники подразделений в ходе патрулирований предупреждают жителей Подмосковья о рисках выхода на весенний лед, который местами не способен выдержать даже вес ребенка или животного», — пояснил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.

Он рассказал, что работники региональной противопожарно-спасательной службы проводят профилактические мероприятия на 53 водоемах Московской области с поздней осени до весны, пока акватории полностью не освободятся ото льда. Спасатели на постоянной основе проводят замеры толщины льда на реках, озерах и прудах, предупреждают население о критических отметках воды, раздают рыбакам и отдыхающим памятки о мерах безопасности.

Как уточнил Сорокин, в регионе особо опасны шесть водоёмов, на которых ледяная корка истончилась до толщины от нуля до шести см, но жителям региона рекомендуется не терять бдительности на всех водных объектах.