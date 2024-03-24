Сургутский район, Югра, 24 марта, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Три человека, в том числе ребёнок, погибли в дорожной аварии на трассе Сургут — Когалым, сообщили 24 марта в пресс-службе ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Пресс-служба Госавтоинспекции Югры

Произошла авария на 92-м км автодороги. На встречную полосу, по которой ехал автобус, выехал Chevrolet Niva. Водитель иномарки уснул за рулём, и машина столкнулась с рейсовым автобусом.

«В результате ДТП водитель Niva, пассажирка и ребёнок 2015 года рождения скончались на месте», — сообщили в госавтоинспекции.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта ребёнок и шестеро взрослых погибли в дорожной аварии в Омской области, ещё три человека получили травмы. На трассе столкнулись микроавтобус с пассажирами и два грузовика.

Один из грузовиков выехал на встречную полосу, поскольку у него во время движения разорвало переднее колесо. Машина столкнулась на встречке с автомобилем Sitrak и микроавтобусом.