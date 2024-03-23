Москва, 23 марта, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Президент группы «Ташир» Самвел Карапетян от имени Ассоциации армянских предпринимателей выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Подмосковье.

Argam.V Самвел Карапетян

«Любые формы терроризма в современном мире должны осуждаться самым решительным образом, — заявил он изданию Sputnik Армения. — Мы должны быть как никогда сплоченными перед лицом однозначного зла», — подчеркнул Карапетян.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, 22 марта в результате террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 115, пострадали более 120 человек.