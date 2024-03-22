Москва, 23 марта, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Начало стрельбы в «Крокус Сити Холле» попало на кадры видеорегистратора проезжавшей мимо машины. Кадры есть в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

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На видео запечатлено, как во время движения авто начинают раздаваться звуки автоматной очереди из здания «Крокуса».

Вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

После теракта, как сообщали СМИ, сотрудники полиции разыскивали белый «Рено Логан» с номерами Тверской области. На транспорте были усилены меры безопасности.

ИА Регнум описало подробно хронологию трагедии в «Крокусе». Представители Турции, Словакии, Белоруссии, Сербии и других стран осудили теракт и выразили соболезнования россиянам.