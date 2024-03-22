Москва, 22 марта, 2024, 16:33 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про драгоценный блин, стаканчики для кофе и рассады, отпечаток лапки средневековой кошки и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Битва подушками

Центральный федеральный округ

Необычное мошенничество зафиксировано в Москве. Мужчина одолжил у друга наручные часы стоимостью 2,7 миллиона рублей, объяснив, что хочет «подчеркнуть свой статус на деловой встрече». Подчеркивать ничего не стал, а попросту сдал часы в ломбард. Следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве, пишет «Москвач».

Две любопытные новости, связанные с животными, пришли из Костромы. «Вести Кострома» узнали, что в городе появится специальная часовня, чтобы желающие могли помолиться о здоровье и благополучии своих питомцев. Она будет расположена у ветеринарной клиники и построена в честь покровителей ветеринаров — Флора и Лавра.

Кроме того, в Костроме начали устанавливать статуэтки зайцев Деда Мазая. Всего их будет девять, все из бронзы и в образах горожан XIX века. «Наш ответ иностранным пасхальным кроликам», — считает «Родина Снегурочки».

«Ярослав Мудрый» передает, что в Ярославле прошел первый турнир по фиджитал-спорту, изобретенному в России. Суть фиджитал-движения проста: это сочетание физического и цифрового соревновательного компонента, когда участники сначала выясняют, кто из них лучше играет в приставку, а затем соревнуются на традиционных спортплощадках. Ждем всероссийских соревнований.

Северо-Западный федеральный округ

В Тверской области ревность подтолкнула мужчину к краже 26 подушек. «Подслушано Тверь» передает, что подушки пропали из машины экспедитора, когда он заехал к своей подруге. Преступление быстро раскрыли: подушки стащил 35-летний бывший приятель женщины. В полиции он сказал, что был пьян, украл подушки из ревности и неприязни к сопернику и выбросил в мусорный контейнер. Тем не менее мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

Приволжский федеральный округ

В Перми появятся духи с ароматом одного из городских районов — Закамска. «Большая Пермь» передает, что сейчас выбирают, на каком запахе сделать акцент. Варианты такие: «нота белой замши», «нота мокрой палубы», «металлическая нота», «нота мужской кожи», «фривольная нота».

В Уфе по случаю Масленицы устроили благотворительный аукцион по продаже блинов, которые выпекали на площади известные горожане. Один из блинов «ушёл» почти за шесть тысяч рублей, пишет «Кумертау».

«Еще немного добра» передает канал «Итиль». В Ижевске в многоквартирном доме вспыхнул пожар и, кроме семи человек и нескольких кошек, был спасен ёжик. Пострадавших вообще нет.

Житель Саратова совершил довольно странное преступление. Он обокрал ломбард, стащив портативную колонку, беспроводной геймпад и зарядный кабель, и отнес ворованное в другой ломбард. Там он сдал награбленное под своими паспортными данными. По мнению «Саратовщины», кража вполне достойна войти в историю по своей глупости.

Южный федеральный округ

«Новости — Крым» рассказали, что на Херсонесе нашли фрагмент амфоры с отпечатком кошачьей лапки. Причем котик оставил след не случайно. Отпечаток находится на ручке так, что очень хорошо заметен. Вероятно, гончар специально украсил сосуд следом кошки.

Из заполонивших Азовское море медуз могут начать делать питание для спортсменов и соусы. По словам Donnews, уже разработана технология посола медуз, которые могут стать диетической добавкой к разным блюдам.

Волгоградец ради любви понарошку «заминировал» сауну, в которой работала его девушка, и по-настоящему спалил её дом. «Волгоград» пишет, что свои действия мужчина объяснил желанием, чтобы любимую уволили и чтобы их ссоры закончились.

Уральский федеральный округ

В поселке Сулея Челябинской области сотрудники ЗАГС придумали для молодой семейной пары, у которой возникли проблемы в отношениях, необычную акцию примирения. Супругам организовали бой подушками с целью выбить друг из друга дурь и разногласия. «Ждем опцию по выбиванию дури в перечне госуслуг МФЦ», — шутит «Страновед».

В России скоро откроют первую утепленную колясочную: в Салехарде. «Ямал 89» пишет, что небольшой павильон установят возле здания детской поликлиники. В нем детские коляски сохранят тепло даже в самую лютую непогоду.

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске заметили необычные одноразовые стаканчики для кофе. Они зеленого цвета, с надписями «Посади сам» и «Можно использовать для огородной деятельности». «Новосибирские новости» пишет, что в стаканчиках предлагают выращивать рассаду.

Сотрудники Сибирского центра агробиотехнологий изобрели специальную установку по устранению неприятных запахов. «Зона 54» узнала, что серия испытаний уже прошла на одной из птицефабрик и оказалась удачной. Так что скоро птицефабрики и свинокомплексы Сибири могут лишиться своих тяжелых ароматов.

Тем временем в Приангарье зафиксировали первые укусы клещей: в Усть-Куте и Ангарске. «Приангарские думы» напоминает, что лучший способ защиты от инфекции, которую можно получить при укусе клеща, — вакцинация.

Дальневосточный федеральный округ

В поселке Талая Магаданской области решили забетонировать грунтовые дороги. «Смотровая вышка» пишет, что стоимость работ — почти 100 млн рублей. Но возникла проблема. Желающих выполнить такие работы никак не могут найти.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 29 марта.