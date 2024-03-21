Петропавловск-Камчатский, 22 марта, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Мужчина взял женщину в заложники и угрожает ей расправой в Петропавловске-Камчатском. Об этом 22 марта сообщил Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Уточняется, что инцидент произошёл около 08:00 по местному времени, в доме, расположенном по адресу улица Кроноцкая, 12 в Петропавловске-Камчатском. По данным УМВД по Камчатскому краю, 32-летний мужчина захватил женщину, угрожает ей ножом, на контакт с сотрудниками полиции не идёт.

Сообщается, что мотивы мужчины неизвестны, никаких требований он не выдвигал. Полиция готовится к штурму квартиры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в немецком городе Ульм в федеральной земле Баден-Вюртемберг неизвестный захватил в заложники четырёх человек в кафе Starbucks.

Также сообщалось, что вооружённый мужчина захватил в качестве заложников сотрудников предприятия Procter & Gamble в Стамбуле. Предположительно, захватом заложников нападавший протестует против событий в секторе Газа.