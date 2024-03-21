Москва, 21 марта, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Фильм «Путешествие сквозь время»об уникальных исследованиях континентального шельфа Арктики вошел в число лауреатов конкурса «Лучшее корпоративное видео». Конкурс ежегодно проводит Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России совместно с ИД «МедиаБизнес».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Кадр из фильма «Путешествие сквозь время»

Научно-популярный фильм в формате 360 рассказывает об исследовательской работе, которую ученые Арктического научного центра «Роснефти» ведут во всех морях российской Арктики с 2020 года. Для каждого моря малоглубинные скважины были первыми в истории изучения. Добытый материал служит источником для определения условий формирования пород шельфа и прогноза нефтегазовых систем региона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Кадр из фильма «Путешествие сквозь время»

Фильм «Путешествие сквозь время» можно увидеть в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.